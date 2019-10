Non ce l’ha fatta l’amico di Diego Caggiari, il 21enne nipote del sindaco di Bortigali (Nuoro) che ieri ha perso la vita in un terribile incidente sulla strada statale 129, al bivio per Bolotana.

Gavino Bulla, 26 anni anche lui di Bortigali, era rimasto ferito gravemente nello scontro frontale sulla statale 129 Nuoro-Macomer al bivio di Bolotana, nel Nuorese. Bulla era alla guida della sua Opel Astra che si è scontrata con l’auto di una famiglia – composta da padre, madre e una bambina piccola – rimasta illesa.

Subito dopo lo scontro il 26enne era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari.