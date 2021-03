Era entrata nella gioielleria Bajardo, storico negozio del centro di Sassari, e aveva distratto la dipendente chiedendo di poter vedere degli articoli che non erano in vetrina. Nel frattempo, con un’azione fulminea, si era impossessata furtivamente di preziosi che si trovavano sotto il bancone principale della gioielleria, mettendo a segno un colpo da 2.500 euro. Dopo che la donna era andata via senza acquistare niente, proprietari e dipendenti del negozio si erano accorti dell’ammanco e avevano sporto denuncia, mettendo a disposizione degli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza interna. Proprio quelle riprese hanno permesso, a un mese e mezzo di distanza dal furto, di individuare e arrestare una giovane sassarese di 27 anni. Ieri i carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sassari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa a suo carico dal gip del Tribunale sassarese.