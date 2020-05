Un cammino senza la consueta processione, senza le migliaia di fedeli che tradizionalmente accompagnano il simulacro da Cagliari a Nora per lo scioglimento del voto, senza il carro trainato dai buoi. La 364esima edizione della festa di Sant’Efisio entrerà nella storia per la pandemia causata dal coronavirus che ha scosso il mondo e tutta la Sardegna. Un’edizione che ricorda quella del 1943 quando la statua del santo sfilò per le vie di Cagliari devastate dai bombardamenti della guerra. Così come la ricordano queste foto in bianco e nero scattate da Francesco Nonnoi.

