Sanità, nell’Isola, 20 nuove assunzioni alla Asl di Oristano

Una squadra di 20 nuovi medici è pronta a prendere servizio nelle prossime settimane alla Asl di Oristano. La Direzione generale ha dato il via al pacchetto di assunzioni di specialisti da destinare alle strutture sanitarie degli ospedali e del territorio. La fetta più consistente di neoassunti andrà al Dipartimento di prevenzione, che non solo è stato ed è in prima linea nella gestione dell’emergenza Covid-19, ma continua a garantire, parallelamente, tutte le attività a tutela della salute collettiva, come le vaccinazioni, gli screening oncologici, le certificazioni medico-legali, i controlli sulla sicurezza degli alimenti e delle acque potabili, quella sul lavoro, le attività di sanità veterinaria, la medicina dello sport. Il direttore dello stesso Dipartimento, Roberto Puggioni, spiega che “il contingente di neoassunti servirà a potenziare alcune strutture e colmare le lacune in altre. Sette delle dieci figure saranno assegnate al Servizio di Igiene e Sanità pubblica. Due professionisti saranno destinati al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, che a causa dei recenti pensionamenti era rimasto privo di medici. Infine uno specialista andrà al Centro screening oncologici, anch’esso rimasto senza il coordinamento medico a seguito del trasferimento del responsabile”.

“Stiamo ridando ossigeno ad alcune delle branche in maggiore sofferenza – spiega il direttore generale Angelo Serusi -. In alcuni casi l’arrivo di forze fresche ci consentirà di ripianare totalmente il debito di risorse professionali dovuto al recente pensionamento di diversi medici, in altri andremo a potenziare reparti e servizi che da tempo attendevano rinforzi”. Altre assunzioni sono previste in oncologia tra agosto e settembre, a cui si aggiungono tre nuovi medici e al servizio di Neuropsichiatria infantile e all’Anatomia patologica, mentre si sta concludendo l’iter per il reclutamento di nuovi nefrologi, un urologo e un ginecologo. Per tamponare le criticità, è stata inoltre stipulata una convenzione con la Asl di Sassari per l’utilizzo di uno specialista in Pneumologia esperto in broncoscopie mentre è già operativo dal mese di luglio un radiologo con contratto libero professionale. Rinforzi anche per il comparto non medico, al quale andranno sette infermieri (quattro dei quali stabilizzati e tre neoassunti), quattro tecnici della riabilitazione psichiatrica, due ostetriche e un fisioterapista.