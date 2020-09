Costretti all’assembramento, sotto il sole, fuori dall’0spedale oncologico di Cagliari. È la sanità sarda in tempo di Covid-19, un punto basso della civiltà. La foto della vergogna è stata scattata questa mattina da Enrico Tuveri, “in cura” al Businco” da quattro anni”, si legge nel post che accompagna la pubblicazione dell’immagine.

Una storia assurda. Specie se si pensa che la Giunta guidata da Christian Solinas e la presidenza del Consiglio regionale in mano a Michele Pais sono impegnate da settimane solo a denunciare la stampa nazionale perché “parla male della Sardegna”. Populismo a due euro al chilo. E poi i pazienti del Businco vengono trattati come bestie. Proprio loro che sono “immunodepressi”, come ricorsda Tuveri nel post. Ovvero persone con un sistema immunitario fragile e quindi le più esposte al contagio del virus e alle conseguenze.

Ma a ben vedere della salute non importa un fico secco alla maggioranza che governa la Sardegna. Oggi per entrare al Businco bisogna fare una fila infinita. Uno schifo di assistenza. Un’attesa che snerverebbe anche il più allenato degli atleti. Invece all’Oncologico sono costrette alla tortura persone a cui bisognerebbe dare una poltrona e una bottiglietta d’acqua in un clima mite, anziché lasciare che respirino l’una addossa all’altra.

C’è il tanto per una manifestazione di piazza. Per piazzarsi con i fischietti sotto il palazzo di Solinas e Pais. Quello che succede ogni santo giorno al Businco è uno spettacolo indegno. La politica non dovrebbe perdere nemmeno un altro minuto per dare dignità ai pazienti del Businco, salvo poi riempirsi la bocca di inutili proclami, come quando due settimane fa è stata approvata la riforma della Sanità e Solinas si è fatti paladino del “bisogno di assistenza dei sardi“.

Ugualmente i Riformatori, che l’ospedale Oncologico lo governano attraverso l’Azienda Brotzu e il manager Paolo Cannas. Tutti capaci di grandi slanci verbali, stando dietro le scrivanie e in uffici con il climatizzatore. Ma nella pratica lasciano che fuori dagli ospedali si avvenga l’impossibile. I pazienti del Businco hanno un tumore nella gran parte dei casi. Bisogna aggiungere altro? (al. car.)