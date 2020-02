Un incendio si è sviluppato in serata a San Teodoro, in località Nuragheddu. Alimentate dal forte vento di maestrale, le fiamme hanno bruciato due ettari di sterpaglia e macchia mediterranea. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola e i carabinieri della Tenenza di San Teodoro. L’incendio non ha interessato zone abitate.