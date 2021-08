Non si conoscono ancora le cause del rogo che all’alba ha coinvolto un’azienda agricola a San Vito. I vigili del fuoco con squadre locali e da Cagliari hanno lavorato per domare le fiamme nel capannone di un’azienda agricola in zona rurale della località Riu Murtas, coinvolto anche un’automezzo e la copertura della struttura.

Sul posto oltre le squadre ordinarie di pronto intervento anche il Gos (Gruppo Operativo Speciale) movimento terra dei Vigili del Fuoco per le operazioni di bonifica, smassamento e di messa in sicurezza. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i vigili del fuoco daranno il via agli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.