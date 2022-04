Rogo in un centro di riparazione computer ed elettrodomestici

Un incendio scoppiato in un appartamento a Bitti, in via Veneto, adibito a laboratorio di manutenzione e riparazione di personal computer e elettrodomestici, ha provocato danni ingenti.

Le fiamme, secondo quanto accertato dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo, sono state innescate da un problema di natura elettrica, forse un corto circuito, e hanno avvolto gli arredi e i suppellettili dell’appartamento.

Le diverse squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alcune ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.

È stato poi condotto un dettagliato sopralluogo di tutto l’edificio grazie al quale è stato appurato che l’incendio non ha fortunatamente provocato danni strutturali, quindi l’edificio non è inagibile. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire dettagliatamente l’episodio.