Roghi a Bottidda e Carbonia: pericolo incendi alto a Cagliari

È ancora emergenza incendi in Sardegna. Per la giornata di domani la protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di pericolo roghi alto per la giornata di domani che interesserà Cagliari Previsione di pericolo incendio “alto” cioè allerta arancione nel centro e nel sud Sardegna compresa Cagliari e media (allerta gialla) nelle altre zone dell’Isola. Di seguito pubblichiamo la mappa.

“La pericolosità è caratterizzata dal colore arancione – spiga in una nota il Comune di Cagliari – e in questo caso le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Anche nella giornata di Ferragosto si sono sviluppati tre incendi che hanno visto impegnate le squadre di vigili del fuoco, Corpo forestale e Protezione civile. In due casi sono anche intervenuti i mezzi aerei della flotta regionale. A Bottidda, in località Campone un incendio ha devastato 4mila metri quadri di macchia mediterranea e per spegnerlo è stato necessario l’intervento dell’elicottero.

Il secondo incendio che ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei è divampato a Carbonia, in località Case s’ortu de is braus e ha devastato mille metri quadri di macchia mediterranea e canneti.