Riprendono gli sbarchi di migranti in Sardegna: 14 rintracciati a Chia, 16 a Porto Pino

Sono ripresi gli sbarchi di migranti in Sardegna. Complessivamente sono arrivati in 30: 14 a Chia e 16 a Porto Pino. I carabinieri della Stazione di Cortoghiana hanno soccorso otto uomini adulti: sono stati trovati in apparenti buone condizioni di salute. Il natante utilizzato per lo sbarco non è stato rinvenuto. Dopo le formalità di rito, i migranti sono stati accompagnati presso il Centro di prima accoglienza di Monastir, con il supporto di una ditta di trasporti convenzionata e sotto scorta dei militari della Stazione di Cortoghiana.

Due persone di probabile origine tunisina, prive di documenti, sbarcati poco prima nella località di “Chia” con un’imbarcazione non rinvenuta. Nella mattinata, i militari hanno rintracciato altri 12 migranti, anch’essi di presunta nazionalità tunisina, tra cui un minore e una donna incinta. I 14 migranti sono stati trovati in buone condizioni di salute e sono stati accompagnati a Monastir.