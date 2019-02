La Procura di Sassari ha chiesto l’estinzione del ricorso presentato al Tribunale civile contro cinque liste e altrettanti candidati alle elezioni regionali del 24 febbraio. Questa mattina si è aperta la discussione ma proprio il ricorrente, Mario Marras, non si è presentato in aula. Il pm e gli avvocati delle difese hanno chiesto quindi l’estinzione del procedimento o, in subordine, l’accoglimento delle richieste di inammissibilità e improcedibilità.

Il ricorso chiama in causa le liste Lega Salvini Sardegna, Energie per l’Italia, Sardegna civica, Sardegna in Comune e Forza Italia Sardegna Berlusconi. Liste che sono state presentate con la cosiddetta adesione tecnica dei consiglieri regionali Marco Tedde (per Energie per l’Italia), Valerio Meloni (per Sardegna in Comune), Antonello Peru (per Forza Italia Sardegna Berlusconi), Paolo Luigi Dessì (per Lega Salvini Sardegna) e Gianni Lampis (per Sardegna Civica).

Secondo il ricorrente, l’adesione tecnica a una lista dovrebbe comportare la candidatura in quella stessa lista e non, come hanno fatto i cinque consiglieri regionali uscenti, in altre: Peru e Tedde in Forza Italia, Meloni nel Pd, Lampis in Fratelli d’Italia e Dessì nel Psd’Az. Per questo motivo viene chiesta l’esclusione sia delle liste che dei cinque candidati. “È un ricorso fondato sul nulla”, commenta l’avvocato Costantino Murgia, difensore di Meloni. Il collegio dei giudici si è riservato di decidere nelle prossime ore, probabilmente domani mattina.