Circa quattro tonnellate di materiale medicale, tra cui 18mila mascherine ffp1, 3.500 mascherine ffp2, 15mila mascherine chirurgiche, 43mila guanti in lattice e 2.200 tute protettive, sono arrivate in Sardegna provenienti dalla Cina. Si tratta di un consistente carico di attrezzature donato all’Isola da imprenditori cinesi del gruppo Blue River, che dal 2016 opera in Sardegna nel ramo lattiero caseario con la società Alimenta. L’iniziativa benefica era stata annunciata dopo una conferenza con la Cina della vicepresidente della Giunta, Alessandra Zedda, e dell’assessore alla Sanità, Mario Nieddu. “Un segno tangibile e gradito di sensibilità e di quell’amicizia che lega da tempo i nostri popoli, uniti da rapporti commerciali e oggi, sempre più, da un forte legame di solidarietà“, commenta oggi il presidente della Regione, Christian Solinas. Il materiale, arrivato oggi e stoccato a Macchiareddu, è stato destinato al centro operativo della Protezione Civile regionale.

