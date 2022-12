Punto nascita Lanusei, la Asl: “Nessuna chiusura”. Ma ammette la difficoltà di trovare pediatri

“A Lanusei non ci sarà né la chiusura del Punto nascita a Lanusei, né del reparto di Pediatria“. Sono queste le precisazioni della direzione generale della Asl Ogliastra, dopo l’interrogazione del Pd in Consiglio regionale che chiedeva conto all’assessore Doria della decisione.

La direzione generale precisa in una nota che “dalla Regione non c’è mai stata alcuna comunicazione relativa ad imminenti chiusure. Esiste un’obiettiva difficoltà a reclutare pediatri, perché in Sardegna gli specialisti sono pochi e l’unica scuola di specializzazione presente nell’Isola, non basta a coprire le esigenze dell’intero territorio. Anche per la sua posizione geografica, nessuno ha mai pensato o manifestato la volontà di chiudere il Punto nascita in Ogliastra, così come anche la Pediatria che, nonostante le criticità che nessuno intende nascondere, continua a rimanere aperta”.