Prevenzione, Cantina Mesa in prima linea col vino delle donne Rosa Grande

Cantina Mesa – iconica tenuta sarda nel cuore del Sulcis Iglesiente – rinnova con orgoglio per il secondo anno consecutivo la partnership a sostegno di Susan G. Komen Italia. Rosa è infatti anche il colore della storica Associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno che il brand supporta per la realizzazione di progetti a tutela della salute femminile, in particolare nei Comuni del sud della Sardegna. Un’iniziativa nata lo scorso anno con l’obiettivo di impegnarsi socialmente, realizzando così il sogno del fondatore Gavino Sanna – il pubblicitario italiano più famoso e premiato -: creare qualcosa di straordinario e restituire valore alla sua meravigliosa terra.

Protagonista del progetto solidale è “Rosa Grande” Isola dei Nuraghi IGT – che ha di recente debuttato con il millesimo 2023 -: il vino rosato di Cantina Mesa, espressione di un terroir senza eguali, il Sulcis, e di due vitigni così diversi ma capaci di dare vita, insieme, ad un’armonia indissolubile: il Vermentino, l’oro bianco di Mesa, e l’internazionale Syrah. Un vino prezioso e dalla forte identità, frutto della profonda conoscenza di questo territorio, dell’instancabile ricerca della qualità senza compromessi e della volontà di allargare con coraggio i perimetri di una già ricca tradizione produttiva.



Un rosato dal carattere deciso che trova la sua forza nel perfetto equilibrio tra freschezza, struttura e finezza. Rosa Grande mostra una forza dolce, che viene dal cuore, come quella di una donna, fatta di creatività, coraggio e gentilezza. Ed è proprio alla forza delle donne che si ispira la ricerca di armonia ed equilibrio di questo vino, che coniuga le note delicate di frutta a vividi richiami floreali, agrumati e marini. Un vino frutto di un attento lavoro nei vigneti – di proprietà e condotti secondo severi protocolli di sostenibilità – che valorizza tanto le diverse tipologie di terreno, quanto le peculiarità dei due vitigni: il Syrah è coltivato su un terreno argilloso e calcareo, vicino al mare, dove le giornate calde, mitigate dalle brezze serali, conferiscono alle uve una nota caratteristica e distintiva, che aggiunge al vino complessità e struttura; il Vermentino, con i suoi richiami mediterranei, regala freschezza, eleganza e una grande aromaticità. La sapiente trasformazione in cantina dà origine ad un vino fresco e giovane, dal bouquet di fiori e frutti che colpisce per ampiezza, varietà e ricchezza.

La bottiglia, tonda e paciosa, risulta meno severa rispetto altre firmate da Cantina Mesa grazie all’utilizzo del vetro trasparente che permette di ammirare il colore rosa corallo e brillante di questo vino.