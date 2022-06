Presunto accordo per spartirsi gli appalti antincendio, Procura indaga per frode

La Procura di Cagliari indaga sui bandi di gara del servizio antincendio. Appalti multi milionari in diverse regioni d’Italia per garantire il pronto intervento contro i roghi. L’ipotesi dell’inchiesta, al momento contro ignoti – come riporta oggi il quotidiano L’Unione Sarda – è quella di un accordo tra sette aziende per spartirsi gli affidamenti. Una sorta di “cartello” che avrebbe interagito e influenzato le scelte delle pubbliche amministrazioni. L’inchiesta per frode in pubbliche forniture è stata avviata dalla Procura di Cagliari sulla scorta di quanto sostenuto dall’Autorità per la concorrenza: nel 2019 aveva chiuso un’istruttoria legata a presunte “condotte illecite, anche di natura anticoncorrenziale”, legate all’antincendio e al servizio elisoccorso.

Titolare del fascicolo è il pm Andrea Vacca, che ha affidato le indagini al Nucleo di polizia economica della Finanza. Al centro degli accertamenti i bandi a cui hanno partecipato le società Heliwest di Isola d’Asti, Airgreen di Torino, Elifriulia di Ronchi dei Legionari, Eliossola di Domodossola, Elitellina di Sondrio e Star work sky di Alessandria, sospettate di aver fatto cartello, con in più in qualche caso anche la Babcock mission critical services international, la Babcock mission critical services Italia e la Air corporate. In Sardegna il bando del 2012 è stato vinto dall’associazione temporanea di imprese Airgreen, Eliossola, Elifriulia, Star work ed Elitellina con un ribasso ritenuto minimo. Stesso discorso nel 2015. L’appalto 2021-2023 è stato aggiudicato alla Ati “E+S” ed Elitellina, vincenti su Airgreen, Star work ed Elifriulia. Nell’appalto 2018-2020 la Regione aveva stanziato 10,6 milioni di euro, in quello 2021-2023 ha messo a disposizione 14,5 milioni, il 36 per cento in più. Il Consiglio di Stato nell’estate 2021 aveva ritenuto legittime le multe inflitte nel 2019 dall’Autorità alle varie società coinvolte.