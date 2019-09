Trascorreranno la notte davanti alla sede della Giunta regionale della Sardegna gli attivisti e simpatizzanti di Fridays for future, che da questa mattina protestano contro il surriscaldamento del clima nel pianeta. In viale Trento ci sono circa una decina di ragazzi: stenderanno un telo in pvc sul prato davanti al Palazzo e si infileranno dentro i sacchi a pelo per ripararsi dal freddo durante la notte.

Sono gli irriducibili che chiedono al presidente della Regione Christian Solinas una risposta sul metano in Sardegna. In particolare Fff non vuole il gas in Sardegna, né nei depositi costieri né sulla “dorsale”. Gli ecologisti chiedono invece che si punti direttamente sulle rinnovabili. La richiesta di un incontro non è stata finora accolta. E i ragazzi hanno deciso di continuare a protestare a oltranza. L’appello per la protesta notturna è stato lanciato sui social.

“Abbiamo una semplice richiesta da fare alla Giunta regionale – spiegano in un post – una dichiarazione di emergenza climatica in cui si dica che hanno realmente intenzione di realizzare un piano energetico alternativo. Questa dichiarazione non sarà però in bianco, dobbiamo essere sicuri che non sono parole al vento, abbiamo visto che i politici spesso dicono dicono, ma quando si arriva al dunque non fanno niente. Il presidente Christian Solinas deve dire no al metano”.