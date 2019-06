Si è insediato oggi, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il tavolo istituzionale per affrontare la situazione delle attività di transhipment nel porto di Cagliari. Al tavolo, presieduto dal capo di Gabinetto del Mit, hanno preso parte il prefetto di Cagliari, gli assessori regionali del Lavoro e dei Trasporti, il presidente e il segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e il presidente di Cict, oltre al direttore generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del ministero. Il tavolo ha preso atto della situazione particolarmente delicata in cui versa il settore del transhipment nel porto di Cagliari. Tutti gli interlocutori hanno riconfermato l’intenzione di trovare delle soluzioni che garantiscano, nell’immediato, il mantenimento di livelli di traffico accettabili e, conseguentemente, i livelli di occupazione, all’interno delle prospettive del contesto più generale dell’ambito portuale. Il tavolo, allargato come richiesto dalle istituzioni regionali, è stato riconvocato per la prossima settimana.

