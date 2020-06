Aveva piantato la cannabis nel giardino di casa accanto agli ortaggi che i genitori coltivavano, ma è stato scoperto. Undici piante di cannabis, alte anche due metri, sono state sequestrate dagli agenti della squadra volante a Cagliari. Nei guai potrebbe finire un giovane. Transitando nella zona, gli agenti hanno sentito forte odore di marijuana e si sono avvicinati al giardino recintato e coperto da un telo verde, scoprendo piante e fusti. Dai successivi accertamenti i poliziotti sono risaliti alla casa in cui il giovane vive dove sono state trovate altre tracce di cannabis. “Si è proceduto a prelevare dei campioni di sostanza – sottolineano dalla Questura – che ora sono al vaglio degli specialisti della Polizia Scientifica per le analisi qualitative in laboratorio, le quali, se confermassero l’elevato indice di principio attivo, costerebbero al giovane la segnalazione per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti”.

[Foto d’archivio]