Piano asili nido, a 13 Comuni della Sardegna fondi per quasi 7 milioni di euro al Pnrr

Sono 13 i Comuni della Sardegna che potranno usufruire del finanziamento del nuovo Piano asili nido, previsto dal decreto del ministero dell’Istruzione del 30 aprile scorso. Il Piano è previsto nell’ambito della missione 4 del Pnrr. Rispetto al precedente bando il ministero ha deciso di predisporre una nuova procedura che individua direttamente i Comuni al di sotto della media del 33 per cento di copertura del servizio per asili nido nella fascia di età 0-2 anni. Il primo bando, lo ricordiamo, prevedeva la presentazione dei progetti da parte dei Comuni, a prescindere dunque dalla effettiva necessità di coprire la percentuale del 33 per cento. Evidentemente quella procedura non aveva dato i risultati sperati, soprattutto nell’ottica di raggiungere l’obiettivo del 33 per cento di copertura nazionale.

Il ministero ha quindi individuato 1.868 Comuni beneficiari e predisposto una graduatoria che consentiva però di finanziare solo i primi 387 della classifica. Tra questi non c’erano però comuni della nostra regione. Il primo in assoluto in Sardegna era infatti al 396esimo posto. Entro il 31 maggio, il termine entro il quale i Comuni individuati dovevano rispondere al bando, molte amministrazioni tra quelle nelle prime posizioni hanno deciso di non aderire e si sono autoescluse. Questo ha permesso di finanziare in tutto i progetti di 845 Comuni, recuperando un gran numero di domande che si trovavano al di sotto dei primi 387 posti. Così la Sardegna, che con la nuova procedura rischiava di rimanere del tutto fuori dai finanziamenti, avrà invece risorse per un totale di 6 milioni e 736mila euro. I progetti finanziati sono quelli dei Comuni di Baunei (576mila euro e 24 nuovi posti), Bosa (672mila euro e 28 posti), Decimoputzu (576mila euro e 24 nuovi posti), Gonnosfanadiga (480mila euro e 28 nuovi posti), Macomer (576mila euro e 29 posti), Marrubiu (480mila euro e 20 posti), Orgosolo (576mila euro e 24 posti), San Teodoro (480mila euro e 20 posti), Santa Giusta (480mila euro e 20 posti), Siniscola (864mila euro e 30 posti), Tertenia (480mila euro e 20 posti) e un aggregazione di Comuni con capofila Narbolia (576mila euro e 24 posti).

I Comuni sardi che rientravano nel target previsto dal ministero erano in tutto 26 e di questi alcuni sono rimasti fuori altri invece hanno deciso di non aderire al piano nonostante avessero i requisiti per poter essere idonei. A livello nazionale saranno attivati in tutto 31.600 nuovi posti con un finanziamento totale di 735 milioni di euro, di cui una parte fonte nazionale che si aggiunge alle risorse previste dal Pnrr.

Massimo Angelo Sechi