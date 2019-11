Due importanti riconoscimenti sono stati assegnati alla cerimonia di premiazione dei World Travel Awards 2019 che si è tenuta in Oman, alla Royal Opera House Muscat. Il Forte Village di Santa Margherita di Pula (nella foto a sinistra) ha ottenuto l’Oscar come miglior resort al mondo, mentre l’Arbatax Park, in Ogliastra ha ricevuto il premio mondiale come miglior Eco resort. Risultati importanti ottenuti in una competizione, istituita per per riconoscere e celebrare le eccellenze in tutti i settori chiave di quest’industria. Soddisfatto il presidente della Regione, Christian Solinas, che sottolinea come l’industria del turismo in Sardegna possa contare su “assolute eccellenze che, oltre a creare la ricchezza di cui beneficiano i nostri territori e le nostre comunità, contribuiscono alla crescita di un settore strategico per l’economia e alla diffusione nel mondo di un’immagine positiva e vincente della nostra Isola, rafforzandone l’attrattività”.

Per il Forte Village oltre l’oscar per il miglior resort del mondo, riconfermato per ben 22 anni consecutivi, si aggiungono i due titoli di World’s Leading Sports Academy 2019 e World’s Leading Sports Resort 2019, un tributo alla sua offerta sportiva. Riconoscimenti a testimonianza dell’unicità nel settore dell’ospitalità a livello mondiale del resort diretto e amministrato da Lorenzo Giannuzzi dal 1994. Si tratta di un altro importante riconoscimento a livello internazionale anche per L’Arbatax Park, primo classificato ai World Travel Awards 2019. Un risultato che conferma e valorizza quello ottenuto lo scorso giugno a Madeira, quale ‘Miglior Eco Resort d’Italia’, e accredita la struttura come il vero punto di riferimento per il turismo eco-sostenibile mondiale.