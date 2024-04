Oristano, sul podio dei bianchi top 2024 c’è anche la Vernaccia di Contini

Fra i premiati al Vinitaly, con un punteggio di 94/100, anche la Vernaccia di Oristano Doc Flor 2020 conquista il podio dei vini sardi, una conferma sul vitigno che arriva anche grazie alla spinta delle altre aziende del territorio. Questa è l’altra anteprima sull’assegnazione dei punteggi della 5StarWines, la selezione Vinitaly della prestigiosa guida sui migliori vini d’Italia 2025. Nello stand D1 del Padiglione 8 all’interno della Fiera di Verona del Vinitaly la Cantina Contini 1898 accoglierà i visitatori e il pubblico più tecnico (top-buyers), proveniente da oltre 140 nazioni (previsti quest’anno oltre 30mila operatori stranieri).

“E’ sempre più Vernaccia di Oristano Doc al Vinitaly – commenta Mauro Contini, presidente del Consorzio di tutela della Vernaccia di Oristano Doc e vice presidente della Cantina Contini 1898 – una conferma, anche grazie al grande lavoro di squadra del Consorzio e dei colleghi. I nostri auguri all’azienda Silvio Carta per il primo posto nella categoria Vini bianchi in Italia nello sforzo collettivo di far conoscere meglio questa grande eccellenza dell’Oristanese, un orgoglio per tutta la Sardegna”.

Nella classifica 5StarWines 2024 rientrano inoltre ancora due vini della Cantina, le IGT: Isola dei Nuraghi IGT Bianco I Giganti 2022 (92/100) e Tharros IGT Rosso I Giganti 2021 (91/100).

Tra le ultime novità che verranno presentate al Vinitaly dalla Contini 1898, presenti allo stand 1 del Padiglione 8, l’edizione limitata del “Componidori, Vernaccia Valle del Tirso IGT” tra le etichette più recenti della cantina. Un’esclusiva assoluta e in edizione limitata (produzione di sole 4000 bottiglie) “una vernaccia giovane e scattante, più immediata rispetto alle versioni riserva e flor, perfetta per la sua versatilità di abbinamenti, eccelle su piatti saporiti“, illustra Andrea Balleri, brand ambassador della Cantina e già miglior sommelier d’Italia, che accoglierà il pubblico di professionisti.

Chiaramente al Vinitaly non potrà mancare la gamma completa del genere: Vernaccia di Oristano DOC Riserva “Antico Gregori”, “Vernaccia Riserva”, “Vernaccia Flor” (5StarWines The Book 2025) e spumante da uve vernaccia “Attilio Brut”. Per assaporarla, date le produzioni limitate e territorialmente circoscritte, ogni anno al Vinitaly si crea una lunga fila di curiosi, con un trend particolarmente favorevole anche dal mercati asiatici.

“Con le sue caratteristiche di freschezza di mare e sole, carattere, forza e tocchi di elicriso, la Vernaccia – specie quella di Oristano – può abbinarsi sorprendentemente bene con il sushi e la domanda sul tema sta crescendo – rivela Balleri – . La struttura della Vernaccia e i suoi profili aromatici possono complementare la delicatezza del pesce crudo e l’umami del sushi, offrendo un contrasto interessante con il dolce del riso e il salato della salsa di soia”. Un abbinamento che nell’ultimo anno ha destato particolare interesse “soprattutto dal Giappone, che è un nostro mercato estero emergente e in crescita”.

Tra le novità della cantina e delle complessive 22 referenze, il completo restyling delle linee I Giganti e Sartiglia; quest’ultima premiata recentemente anche dalla Special Star Mediastars per la direzione creativa del restyling del packaging, ovvero il principale premio tecnico della pubblicità.

Per noi Vinitaly è sempre “un capitolo emozionante nella lunga storia di questa cantina, la prima e più antica in Sardegna – racconta Alessandro Contini, presidente della Cantina Contini 1898 – tutti gli anni cerchiamo di esprimere il meglio del territorio, portando le novità su cui abbiamo lavorato, quest’anno la sensazione è che sarà l’anno di rilancio del vino Italiano nel mondo dopo gli anni di coda del post covid. La nostra presenza a Vinitaly è un’occasione unica per condividere con il mondo la continua evoluzione dei nostri vini, frutto di un legame indissolubile con la Sardegna e di un impegno costante verso l’eccellenza.”