Un familiare di un alunno è risultato positivo al Covid-19 e così la scuola chiude. È successo a Oristano nella scuola paritaria del Sacro Costato: “Il caso ha riguardato la famiglia di un alunno della scuola dell’infanzia – fanno sapere all’Ansa dall’istituto – ma per precauzione lo stop è stato esteso anche alle elementari”. La notizia della positività risale a ieri e la scuola ha comunicato in anticipo la necessità di chiudere l’istituto. Solo qualche alunno di nuova iscrizione si è presentato ai cancelli di via Vittorio Veneto ed è stato informato personalmente del contrattempo. Si sta già procedendo alle sanificazioni e ora il Sacro Costato aspetta il via libera della Asl per poter cominciare le lezioni.