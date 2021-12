Omicron, col contagio nell’Isola sono 13 casi in tutta Italia

Il caso confermato di variante Omicron in Gallura è il primo nell’Isola ed è uno dei 13 finora confermati in tutta Italia, concentrati solo in cinque zone. Il passeggero del volo Roma-Alghero risultato positivo alla variante arrivata dal Sudafrica non ha contagiato nessuno degli altri che hanno viaggiato su quell’aereo: tutti gli esami hanno dato esito negativo e anche la Torres ha potuto riprendere regolarmente gli allenamenti dopo la pausa forzata perché alcuni giocatori erano su quel volo. “Nella piattaforma ICoGen – rivelano dall’Istituto superiore di sanità – ci sono13 casi confermati in Italia di variante Omicron del Sars-CoV-2: 7 del cluster in Campania; 3 in Veneto; uno rispettivamente in Piemonte, Sardegna e Bolzano. Del totale dei 13 casi, 12 sono importati o contatti di importati. Per uno (in Veneto) sono in corso indagini. In corso anche il sequenziamento di altri 4 sospetti“.