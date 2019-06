Si sono vissuti momenti di tensione al Tribunale di Oristano, poco prima dell’avvio del processo per l’omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer (Nuoro) massacrato sulle rive del lago Omodeo l’11 settembre 2018. Imputati tre giovani, tra i 19 e i 20 anni, accusati di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere: Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta (assistiti dai legali Aurelio Schintu, Angelo Merlini ed Emanuele Tuscano) che hanno scelto l’abbreviato. All’arrivo in tribunale dell’ultimo imputato, i parenti della vittima hanno gridato: “Assassino. Speriamo che tua madre soffra come stiamo soffrendo noi”.

LEGGI ANCHE: Omicidio Manuel, uno degli arrestati: “Volevamo solo dargli una lezione”

Quella di oggi è la prima udienza ad Oristano, mentre al Tribunale dei minori di Cagliari si sta celebrando il processo con rito abbreviato contro i due giovanissimi accusati, con i tre maggiorenni, di avere partecipato all’omicidio del 18enne di Macomer. Un quarto maggiorenne, Nicola Caboni, ha patteggiato per l’accusa di soppressione di cadavere. I giornalisti, tenuti fuori dal Tribunale di Oristano, sono stati ammessi all’interno solo all’arrivo dei tre imputati.

LEGGI ANCHE: Manuel, parla la minorenne arrestata: “Non sapevo che volessero ucciderlo”