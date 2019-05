Si dovrebbe aggirare sui due milioni e mezzo di euro il prezzo pagato per l’acquisto di Villa Tattilo a Porto Rotondo. Tanto avrebbe speso Silvio Berlusconi per estendere i suoi possedimenti tra il granito e la macchia mediterranea di Porto Rotondo, con un’operazione curata dalla sua società immobiliare Idra. La proprietaria storica della villa di Punta Lada era Adelina Tattilo, editrice di storiche riviste per uomini come Playmen e Le Ore, per anni vicina di casa dell’ex presidente del Consiglio durante i suoi soggiorni nell’Isola. A vendere il lotto sono stati i giovani eredi della donna, ma la trattativa si sarebbe chiusa a un prezzo contenuto – considerato il valore degli immobili di quella zona della Sardegna – per una serie di costosi interventi necessari per sistemare Villa Tattilo. Silvio Berlusconi da anni cerca di estendere la sua proprietà alle aree intorno alla sua celebre Villa Certosa, aveva già acquistato una villa e un’area verde confinanti, e con questa operazione potrebbe garantirsi un’altra zona di protezione e isolamento dai tanti occhi (e obiettivi) indiscreti attratti dalla sua casa in Gallura.