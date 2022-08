Notte di terrore a Orosei, incendio circonda le case a Sos Alinos

Notte di terrore in località Sos Alinos nel golfo di Orosei. Un gigantesco rogo ha circondato le case e ancora non è stato spento. L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 21,30. Il fuoco si è sviluppato in campagna e spinto dal forte vento di maestrale si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni, lambendone alcune.

Sul posto sono state subito inviate due squadre del Corpo Forestale, due dei Vigili del fuoco, quattro squadre dell’Agenzia Forestas, i vigili urbani, i barracelli e i volontari di Galtellì. La sindaca di Orosei, Elisa Farris, ha riunito il Coc in Comune: pronta anche all’evacuazione delle abitazioni.

Per tutta la note le squadre a terra hanno dovuto combattere con il fuoco per evitare che raggiungesse le case, in alcuni punti è arrivato anche a poco meno di cento metri dagli stabili. Ore di preoccupazione per i residenti e per i tanti turisti che si trovano in zona per le vacanze. Questa mattina a dar man forte alle squadre a terra è arrivato un elicottero della flotta regionale che sta lanciando bombe d’acqua sul fronte del fuoco. Al momento non si registrano particolari danni, feriti o intossicati.

Ieri, nel giorno di massima allerta per pericolo incendi in Sardegna, si erano registrati complessivamente 14 roghi, cinque dei quali spenti con ausilio degli elicotteri. Tra gli interventi più importanti l’incendio in periferia di Posada e in località Fontana. Fiamme anche vicino alla spiaggia del Golfetto a Tortolì, dove è intervenuto un elicottero, a Castiadas e a Sant’Andrea Frius in località “Cuccuru Arbante”.