È in Sardegna da ieri sera Francesco Paolo Figliuolo, il generale dell’Esercito nominato per gestire la pandemia. A Figliuolo hanno scritto una lunghissima lettera i consiglieri regionali del Pd. Una lettera che mette in evidenza la situazione dell’emergenza nell’Isola.

I dem dell’Aula cominciato così. “In occasione della sua visita in Sardegna, vorremmo segnalarle la grave situazione in cui si versa la campagna di vaccinazione anti-Covid-. La Sardegna, durante questo drammatico frangente pandemico è giunta allo stremo delle forze, così come lo è la nostra sanità che ha pagato duramente anni di contenimento della spesa e di tagli al personale”. Gli esponenti del Pd parlano di “capacità di organizzazione inefficace, tentennante o opaca”.

“Il risultato è che la somministrazione delle dosi “procede con estrema lentezza. A quattro mesi dall’avvio solo il 3,84 per cento della popolazione sarda ha completato la vaccinazione, con incomprensibili disomogeneità, nonché disparità tra le categorie e tra i diversi distretti sociosanitari. A oggi solo 6,84 per cento degli ultraottantenni sardi è vaccinato. Serve un punto di chiarezza sull’accantonamento del 30 per cento delle dosi consegnate: sappiamo che era la raccomandazione precauzionale della precedente struttura commissariale (guidata da Domenico Arcuri), in modo da garantire le seconde dosi. Ma tale raccomandazione, inspiegabilmente, solo la Sardegna l’ha intesa in maniera del tutto prescrittiva, attenendosene rigidamente. La scelta ha evidentemente contribuito a rallentare le vaccinazioni. Solo negli ultimi giorni il presidente Solinas ha comunicato la decisione di utilizzare la riserva”.

Il Pd chiede al commissario Figliuolo un intervento perché la Sardegna “necessita di un cambio di passo.

Le diverse categorie considerate prioritarie, in particolare i soggetti deboli e i loro caregiver, i tanti, i troppi che in questo momento si sentono abbandonati dallo Stato e dalle istituzioni, non possono non avere un chiaro orizzonte temporale entro il quale essere tratti in salvo sulla scialuppa dei vaccini. La Sardegna, invece, risulta costantemente al penultimo e/o all’ultimo posto per le vaccinazioni eseguite, chiaro segno dell’urgenza di una attenzione maggiore da parte della struttura commissariale”. I dem chiedono quindi un intervento a Roma per accellerare.