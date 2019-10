Sono intervenuti anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Cagliari per scandagliare i corsi d’acqua vicini alla diga del Flumendosa e continuare a cercare Cristian Farris, il 27enne di Orroli di cui non si hanno più notizie da lunedì scorso e il cui furgone è stato trovato bruciato in una stradina di campagna del nuorese. Ed è proprio dove è stato ritrovato il veicolo che si sono concentrate le ricerche dei sommozzatori che si aggiungono a quelle che da giorni stanno portando avanti gli uomini della Protezione civile i Vigili del fuoco di Nuoro, il Corpo forestale e le unità cinofile di Cagliari e Capoterra.

Parallelamente alle ricerche continuano a giungere nuove segnalazioni ai carabinieri e ai familiari di Cristian da parte di persone che dicono di avere avvistato il giovane. Ieri era arrivata agli uomini dell’arma una chiamata che indicava il 27enne a Cagliari, ma non c’è stato nessun riscontro. Le indagini sono coordinate dai carabinieri della compagnia di Isili con i colleghi della compagnia di Jerzu. I familiari di Cristian continuano a lanciare appelli per fornire elementi utili al ritrovamento del giovane.