Una donna di Maracalagonis – M. P., di 46 anni – è stata aggredita da un pitbull mentre portava in giro i suoi quattro cani. Due di questi sono stati uccisi. Adesso è ricoverata in ospedale per le ferite riportate.

Stando a una prima ricostruzione, il pitbull si è avventato contro i cani della donna, subito intervenuta per difenderli. Ma per due non c’è stato nulla da fare. Si chiamava Roadster e Nika.

[Foto d’archivio]