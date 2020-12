Allerta “gialla” in Sardegna per avverse condizioni meteo. L’avviso “ordinario” per rischio idraulico emesso dalla Protezione civile regionale è valido sino alla mezzanotte di venerdì 4 dicembre.

L’avviso si limitata alla parte occidentale dell’Isola (con esclusione del Sulcis) e in particolare nei bacini Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, dove si potrebbero concentrare piogge e temporali attesi da domani e per tutto il fine settimana.