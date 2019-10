È stata una visita improvvisa quella della Guardia di finanza di Oristano che qualche giorno fa si è presentata nella sede dell’Unione dei Comuni del Marghine a Macomer. La notizia, riportata da La Nuova Sardegna, racconta che gli agenti del nucleo di polizia tributaria si sono fatti consegnare alcuni fascicoli.

Pare che l’interesse fosse soprattutto per quelli relativi al personale, a concorsi e alla mobilità dei dipendenti dell’ente. Motivo per cui, sebbene non ci sia alcuna conferma da parte degli inquirenti, per tanti è stato facile collegare ciò che è successo nella sede dell’Unione dei comuni con l’indagine Ippocrate che nei giorni scorsi ha fatto tremare i vertici della Assl di Oristano.