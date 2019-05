Una faida mai spenta, rancori che nonostante il trascorrere degli anni non si sono placati e che oggi hanno armato le mani di uno o più killer. Ci potrebbe essere un collegamento con i fatti di sangue avvenuti anche 50 anni fa dietro il duplice delitto scoperto nelle campagne di Ruinas, in provincia di Oristano. Vittime due allevatori 80enni, Pietro Secci e Carmelino Marceddu, trovati senza vita nel terreno di loro proprietà, in località Baralla, tra Riunas e Allai.

Una zona impervia e quasi inaccessibile, con arbusti alti. Secondo una prima ricostruzione l’uccisione dei due, con alcuni colpi di fucile, risalirebbe alla mattina. Probabilmente un agguato per una vendetta covata da tempo. Nessun altro elemento trapela dagli investigatori che stanno ancora lavorando in zona con gli specialisti delle investigazioni scientifiche arrivati dal Comando provinciale di Oristano. I cadaveri nelle prossime ore saranno trasferiti in ospedale per l’autopsia che, con buona probabilità, sarà eseguita già domani dal medico legale Roberto Demontis, arrivato a Ruinas per l’esame esterno dei corpi. Nel podere dove sono stati trovati Secci e Marceddu è anche arrivato il sostituto procuratore di Oristano, Marco De Crescenzo che insieme al procuratore, Ezio Domenico Basso, coordina le indagini.

Da quanto si apprende, l’allarme è scattato quando un amico delle due vittime, dopo aver provato a contattarli, ha iniziato a cercarli nel terreno dove i due si recavano quasi giornalmente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mogoro e del Comando provinciale. Tutta la zona è stata transennata per consentire i rilievi degli specialisti a caccia di indizi utili alle indagini. I militari dell’Arma in queste ore stano sentendo amici, parenti e conoscenti delle vittime per ricostruirne le ultime ore di vita. Si scava anche nel loro passato. Entrambi gli allevatori erano molto conosciuti in paese. Marceddu, in particolare, era proprietario di un market. Oltre 50 anni fa era scampato a un agguato dove era stato ucciso il fratello.

