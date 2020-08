Due nuovi contagi a Loiri Porto San Paolo. Ne dà notizia il sindaco, Francesco Lai, in un post su Facebook. “Ho ricevuto da poco la comunicazione da parte del dipartimento di Prevenzione in merito a due casi di positività al Covid-19 presenti nel nostro territorio – ha scritto il primo cittadino -. Si tratta di due soggetti che sono stati sottoposti a tampone nella giornata di ieri a seguito di contatto con altro soggetto positivo, un turista che tra l’altro ha già fatto rientro nel suo paese”.

“I soggetti sono già stati sottoposti alla quarantena obbligatoria con isolamento per 14 giorni e obbligo di dimora e sorveglianza attiva – spiega Lai -. L’Ats sta già ricostruendo la rete dei contatti per le verifiche del caso e sta sottoponendo a tampone tutti i soggetti con i quali hanno avuto contatti stretti. Entro la giornata di domani ci saranno i risultati di questi ultimi”.

Infine l’appello. “Sapevamo bene che avremmo dovuto convivere con il virus e per farlo riducendo al minimo i rischi dobbiamo mettere in atto comportamenti responsabili, che siano di autoprotezione e di rispetto delle regole. Per una volta non sentiamo la necessità che ci sia un controllore a imporcelo. Facciamolo per noi stessi e per i nostri cari, magari per i nostri genitori o i nostri nonni che stanno a casa e che potrebbero rischiare più di noi”.