Una chat. Finta. Tra i candidati presidente alle Regionali del 24 febbraio. L’ha inventata Dimonieddus, nome d’arte su Facebook. L’ultimo siparietto è una discussione su Ines Pisano, la magistrata che ha deciso di ritirarsi dalla corsa – questa è storia vera – dopo aver annunciato una raccolta fondi per pagare la campagna elettorale.

I nomi di Massimo Zedda, Christian Solinas, Andrea Murgia e Mauro Pili sono scritti per intero, insieme a quello di Vindice Lecis. Paolo Maninchedda è indicato solo per cognome, mentre Francesco Desogus figura nella chat come Francy5stelle e da parte sua niente colletta per comprare i fiori alla Pisano perché “io soldi non ne ho, devo pagare il carrozziere”. Nella foto sotto lo screenshot della conversazione inventata.