L’influencer Taylor Mega a Sassari madrina della fiera regionale Promo Autunno

L’influencer Taylor Mega ha partecipato questa mattina come madrina alla VI edizione della fiera regionale Promo Autunno a Sassari, l’evento, che si tiene alla Promocamera.

Accompagnata dal patron Claudio Rotunno, Taylor Mega ha percorso gli stand della fiera, interagendo con espositori e visitatori. La sua presenza ha creato un’atmosfera particolare, con fan emozionati fino alle lacrime e una scia di selfie e autografi al suo passaggio.

“Spero che questa vetrina possa creare tante nuove possibilità a tutti gli imprenditori presenti,” ha dichiarato Taylor Mega ai giornalisti. “La Sardegna ha tante eccellenze e oggi grazie a Promo Autunno potrò approfondirle.” L’influencer ha espresso il suo amore per l’isola, ricordando le vacanze d’infanzia e le attuali estati trascorse a Porto Cervo.

Taylor Mega ha anche elogiato l’organizzatore Claudio Rotunno, definendolo “un’istituzione in Sardegna e non solo nel campo dell’allestimento per grandi eventi”. Rivolgendosi alle aspiranti influencer, ha sottolineato l’impegno richiesto da questa professione: “Ci vuole tanta dedizione, impegno e soprattutto tanta inventiva. Ogni giorno occorre inventarsi delle cose nuove per intrattenere il pubblico.”

Promo Autunno continua fino a domenica 20 ottobre, offrendo una vetrina a circa 150 aziende distribuite in 300 stand. L’evento, che si svolge dalle 10 alle 20, comprende incontri, convegni e manifestazioni nei settori istituzionali, Food e Wedding. Per agevolare l’afflusso dei visitatori, l’ATP di Sassari ha messo a disposizione un servizio navetta da via Tavolara a Promocamera.

La manifestazione gode del sostegno di numerose istituzioni e organizzazioni, tra cui la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Sassari, la Camera di Commercio del Nord Sardegna.