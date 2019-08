“Catturata nel riflesso del sole”. È questo il momento che Luca Parmitano, in missione dal 29 luglio scorso, ha scelto per fotografare la Sardegna dalla stazione spaziale internazionale chiamata Beyond, dove l’astronauta siciliano di Paternò è arrivato dopo un viaggio di sei ore a bordo della navicella russa Soyuz Ms-13. Con lui i colleghi Andrew Morgan e Alexander Skvortsov, con i quali Parmitano seguirà 250 esperimenti.

Intorno alle 19 l’astronauta italiano ha postato la foto della Sardegna su Twitter. L’immagine ha un effetto ottico, tanto da far sembrare il globo una tavola, proprio come pensano i terrapiattisti (e chissà se un po’ è una presa in giro a quanti credono in una terra non sferica).

Lo scatto di Parmitano ha ottenuto migliaia di condivisioni. Un regalo spaziale ai sardi che nel dicembre del 2014 fece Samantha Cristoforetti, quando aveva fotografato Cagliari di notte. Ugualmente nell’agosto del 2017 ci aveva pensato Paolo Nespoli a rendere omaggio al capoluogo e all’Isola intera.