Un piano, modulabile a seconda delle esigenze del momento, per avere a disposizione più posti letto Covid nei reparti ordinari ed eventualmente nelle terapie intensive se la pressione sugli ospedali dovesse continuare a crescere. E per scongiurare l’ingresso in fascia gialla.

Il programma è già stato definito da Ats che oltre alle degenze di Sassari (malattie infettive al SS. Annunziata) e Cagliari (due reparti all’ospedale Binaghi e due rianimazioni al Binaghi e al SS. Trinità) fa diventare reparto Covid i 42 posti delle Malattie infettive del Santissima Trinità, il terzo reparto che apre in città.

Ma non solo, per evitare che la pressione salga ulteriormente – ora 11 per cento in terapia intensiva e 8 in area non critica (dati Agenas) – sono già pronte nuove aperture. In particolare all’Aou di Sassari in prima battuta l’assistenza ai pazienti Covid è garantita nel reparto di Malattie infettive.

Quando questa dovesse riempirsi, sarà la volta dell’unità operativa di Pneumologia. Soltanto qualora non ci dovesse essere più posto neppure qui il supporto arriverà dai reparti di Geriatria e Patologia medica del Santissima Annunziata che ospiteranno appunto i pazienti positivi al Covid. Non è escluso che nuovi reparti dedicati possano essere aperti anche all’ospedale San Francesco di Nuoro e all’ospedale privato del Qatar, Mater Olbia.