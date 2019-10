È salito a 76 il numero di migranti sbarcati lungo le coste del sud Sardegna in quarantotto ore. Gli ultimi sbarchi sono stati registrati questa mattina: in dodici hanno toccato terra nella spiaggia Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi, altri sedici hanno raggiunto invece l’isola di Carloforte.

Impegnativo il lavoro delle forze dell’ordine: i carabinieri e gli agenti partiti dal Commissariato di Carbonia hanno dovuto prima perlustrare la zona per accertare il recupero di tutti i migranti, poi fare il passaggio di consegne ai colleghi di Cagliari. Le identificazioni spettano infatti ai poliziotti dell’Ufficio immigrazione insieme alla Scientifica e alla Squadra mobile della Questura. Tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza a Monastir. Non è escluso che in giornata, viste le favorevoli condizioni meteo, si registrino altri sbarchi dal Nord Africa.

[Foto d’archivio]