I temporali pomeridiani che hanno flagellato la Sardegna in piena estate hanno causato precipitose modifiche nei cartelloni degli spettacoli previsti soprattutto nel nord dell’Isola, dove la Protezione civile sarda ha lanciato un’allerta per rischio idrogeologico. Così il concerto degli Avion Travel atteso il 23 agosto a Santa Teresa Gallura si trasferisce al chiuso, al Cineteatro Nelson Mandela sempre con inizio alle 22, mentre la location del concerto di Nicola Piovani previsto il 24 agosto è ancora da definire, in attesa di comprendere meglio come saranno le condizioni meteo.

Rinviati, a data da destinarsi, invece, i due concerti previsti per questa sera a Capoterra, dove non si esibiranno più i Tamurita, e a Torre delle Stelle, dove avrebbero dovuto suonare i Vintagevolution band. A Castelsardo, il Festival Musica sulle Bocche si sposta dal parco Lu Grannaddu alla Terrazza della Sala XI del Castello dei Doria. A salire sul palco il trio del bluesman Francesco Piu.