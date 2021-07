La carrozzina, che per lei è come una parte del corpo, è stata danneggiata durante il volo Ryanair Bari-Cagliari diventando “completamente inutilizzabile” e Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma associazione che si batte per la ricerca sull’atrofia muscolare spinale, per diverso tempo è rimasta bloccata senza possibilità di muoversi. “Le carrozzine non sono oggetti. È come se da ieri (martedì .ndr) improvvisamente mi avessero tagliato le gambe e le braccia, senza avvertirmi, senza anestesia. È un dolore e una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile” scrive su facebook, raccontando quello che definisce “il peggior incubo”.

Anita è partita con i genitori per una vacanza in Sardegna martedì 6 luglio, a bordo del volo Ryanair delle 12.35. “Ryanair – spiega Anita – non ha uno spazio dedicato in stiva, le carrozzine vengono caricate come bagagli, come merce, nessuna attenzione verso una cosa sacra. Risultato: arrivo a Cagliari e mi ritrovo con una carrozzina completamente inutilizzabile, sono lontana da casa, non mi posso muovere e la mia carrozzina nuova (aprile 2021) per un banale volo aereo è distrutta”.

Dai social la notizia ha fatto il giro d’Italia e dopo la denuncia Ryanair ha provato a correre ai ripari chiedendo scusa per l’accaduto e dando la disponibilità per fornire una sedia a rotelle sostitutiva o un volo anticipato per il rientro a casa in sicurezza. La compagnia aerea ha contattato Anita Pallara prima con una telefonata e poi con una mail esprimendo “le più sincere scuse in relazione al danno causato alla sedia a rotelle a bordo del volo”, e poi le ha fornito la possibilità di usufruire di una carrozzina sostitutiva, che tuttavia Anita non ha potuto accettare perché la sua sedia a rotelle, per la particolare patologia di cui soffre, è fatta su misura.

“La situazione è invariata sul lato pratico – scrive di nuovo Anita -, la carrozzina è fuori uso, probabilmente ha subito anche danni al telaio e questo mi fa stare seduta veramente molto scomoda. Oggi mi arriverà un joy-stick sostitutivo di emergenza per cercare di tamponare la situazione, nel caso in cui non dovesse funzionare o dovessi stare troppo scomoda rientreremo a Bari per andare immediatamente a Roma a valutare i danni e le relative riparazioni. Una carrozzina elettrica non è sostituibile, è minuziosamente e millimetricamente settate sulle mie esigenze. Ho contattato un avvocato che mi seguirà in tutte le procedure per la richiesta di danni”.