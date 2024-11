La magia del Natale, Cagliari si prepara ad accogliere le casette di legno dei mercatini

di Giorgia Meloni

Cagliari si prepara ad accogliere la magia natalizia con l’arrivo dei Mercatini di Natale. L’evento celebra la tradizione ed è promosso dal Comune di Cagliari in collaborazione con il Ccn Corso Vittorio Emanuele II e l’Associazione Piazza Yenne. Le ormai classiche casette di legno trasformeranno il centro storico di Cagliari in un affascinante villaggio di Natale.

Dopo il boom dell’anno scorso – anche grazie a un servizio trasmesso dalla Rai – aumenta l’offerta per questa nuova edizione: 40 casette di legno – due in più rispetto al 2023 – e un totale di 43 espositori, con artigiani, hobbisti, commercianti e anche 5 espositori provenienti da altre regioni e paesi (Puglia, Campania, Sicilia, Argentina e Tunisia)

In Piazza Yenne ci sarà anche un pianoforte a disposizione del pubblico: chiunque voglia potrà suonare delle melodie e fare compagnia a chi passeggia fra le strade. E poi giornate dedicate a spettacoli, in compagnia di artisti di strada e cori natalizi e una scacchiera gigante dove sarà possibile giocare.

Con i Mercatini di Natale si omaggiano inoltre i sapori e le tradizioni del territorio sardo: i dolci tipici, il torrone, il cioccolato, i panettoni, liquori e birre artigianali. E poi spazio anche all’artigianato come gioielli, candele, borse in pelle, sughero, sculture in legno e molto altro ancora. Lo scopo dell’iniziativa non è solo quello di offrire una meta per gli acquisti natalizi ma anche di creare un spazio di incontro e condivisione. Ci saranno 29 casette dislocate nel Corso Vittorio Emanuele II dal primo di dicembre sino al 7 di gennaio, mentre le restanti 11 saranno situate in Piazza Yenne, rimanendo sino al 29 di dicembre.

“Costruiamo un villaggio all’interno della città e questo non sarebbe possibile se non ci fosse la parte costantemente attiva dell’amministrazione – evidenza il presidente del Ccn Corso Vittorio Emanuele Frongia, intervenuto insieme all’assessore alle Attività produttive, Carlo Serra, l’assessora alla Cultura, Maria Francesca Chiappe -. Il mercato di Natale riporta a tutti quanti l’idea di comunità e ‘importanza di essere centro e famiglia. Vi invito a vederlo non come come il mercato di Cagliari, ma come il mercato di tutti i sardi. Con il quale dare un messaggio di speranza”.