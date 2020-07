Vacanze sarde per Miguel Herran, 24enne attore spagnolo divenuto celebre per aver interpretato ‘Rio‘ nella serie tv ‘La casa di carta‘. Dopo alcuni giorni in Toscana ha raggiunto l’Isola e le sue mosse sono state seguite dai fan attraverso Instagram dove ha lui e i suoi compagni di viaggio hanno mostrato Orosei, Buddusò e Porto Cervo. Ieri la cena al ‘Phi beach’ sulla punta di Baja Sardinia e oggi una gita in gommone tra le acque dell’arcipelago maddalenino. Dopo un bagno nelle acque di Caprera a Cala Coticcio e Cala Napoletana, il gruppo di amici ha raggiunto La Maddalena scegliendo di fermarsi per pranzo a Spalmatore, la cala a nord dell’isola col suo caratteristico molo. Lì i fan hanno raggiunto ‘Rio’ che è stato felice di concedere selfie e autografi e, quando stava riprendendo il largo col gommone, un gruppo di giovani (soprattutto ragazze) lo ha salutato intonando l’inno partigiano ‘Bella ciao‘, musica portante della serie Netflix che ha reso famose le tute rosse con la maschera di Dalì e il giovane attore Miguel Herran. Che è anche nato il 25 aprile.