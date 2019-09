Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri a Pabillonis. Sotto chiave sono finite 250 piante. L’operazione è scattata questa mattina e ha visto impegnati i carabinieri della Stazione di Pabillonis e i colleghi dello Squadrone Cacciatori di Sardegna. I militari dell’Arma hanno effettuato un controllo in una zona di campagna in località Sa Zeppara e, tra le piante di granturco hanno trovato le 250 di marijuana alte anche un metro e 70. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai proprietari del terreno e a chi gestiva la piantagione. La sostanza stupefacente sequestrata, una volta immessa nel mercato, avrebbe fruttato circa 50mila euro.