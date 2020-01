“Magari si apre un caddozzone con Harry e Meghan“, è una delle prime reazioni alla lettera scritta da Paolo Truzzu a Jennifer Lopez per invitarla a Cagliari. L’attrice-cantante ha rivelato a Vanity Fair di essere alla ricerca di un posto tranquillo dove vivere e la sua richiesta non è passata inosservata. Il primo a tenderle la mano è stato Insopportabile, la tweetstar da 135mila follower le ha scritto che la Sardegna è il posto che sta cercando. Dalla battuta sul web, la questione è diventata seria quando i canali istituzionali del Comune di Cagliari hanno diffuso la lettera del sindaco in cui celebra la città per invitare Jennifer Lopez ad assistere al passaggio di Sant’Efisio.

Nell’era dei social network la proposta semiseria ha avuto un effetto dirompente attirando l’attenzione degli utenti cagliaritani. Pochi, a dire il vero, i commenti sarcastici sulla pagina Facebook del Comune dove sono piovute critiche. In pochi minuti sui social sono arrivati i commenti sarcastici come “oh Jennifer, vienine a Cagliari che ti porto a mangiare, sparedda e mummungioni a Sa Scaffa, al Villaggio dei pescatori” oppure “Io già me la vedo ad ammirare il tramonto a Su Siccu“. Nel frattempo sono comparsi i primi fotomontaggi, con inevitabili riferimenti al problema dei rifiuti, ed è arrivato anche il primo appuntamento ufficiale – ovviamente ironico – con l’annuncio di un concerto di Jennifer Lopez il 29 febbraio a Giorgino. Dalla pagina ‘Guerre Stallari’ arriva l’immagine di J.Lo al bancomat col messaggio “Ci ho già prelevato tutto e me ne vado a Cagliari, nenno” e un equivoco calcistico con riferimento all’ex rossoblù Diego che porta il suo cognome: “Lopez, ci torni ad allenare il Cagliari? La ghi asi sbagliau, oh nenno, seu Jenny from the block“.

M.Z.