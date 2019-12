Una decisione controcorrente rispetto alla raffica di contestazioni arrivate in questi mesi a circa seicento pastori, protagonisti delle proteste dello scorso febbraio per ottenere un prezzo del latte più equo. È quella presa dalla Procura di Lanusei che ha chiesto di archiviare la posizione di circa venti allevatori ogliastrini indagati per blocchi stradali e assalti ai camion cisterna. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, non ci sarebbero elementi sufficienti a supportare l’impianto accusatorio a carico degli indagati.

Quattro i fatti oggetto dell’indagine: il blocco al porto di Arbatax avvenuto nella notte tra l’undici e il dodici febbraio, davanti a una nave che si preparava allo sbarco, l’assalto a un’autocisterna avvenuto a Lotzorai, due blocchi stradali a Villagrande Strisaili e Tertenia rispettivamente lungo la statale 389 e l’Orientale sarda.

