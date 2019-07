Prorogata anche alla giornata di domani, 19 luglio, l’allerta arancione per gli incendi nel Cagliaritano, massima attenzione, con lo stesso codice, anche nel Nuorese. Dopo gli eventi disastrosi accaduti in Ogliastra nei giorni scorsi, l’attenzione resta alta, come specifica il bollettino sulla previsione di pericolosità degli incendi emesso dalla Protezione civile regionale della Sardegna. “Le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale – fa sapere -. Pertanto, la fase operativa regionale prevede un’attenzione rinforzata”.

