È sbarcato a Olbia, il giorno di Capodanno, con 250 grammi di eroina purissima, divisa in ovuli e ingerita. Ma i Baschi verdi delle Fiamme gialle lo hanno intercettato al porto dell’Isola Bianca. Per un nigeriano di 30 anni, di cui non è stata resa nota l’idenità, sono scattate le manette dopo la radiografia al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Polo II. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Nuchis. Una volta tagliata, l’eroina avrebbe generato incassi per 100mila euro.