Sono legittime le ingiunzioni fiscali emesse da Abbanoa nei confronti dei clienti con morosità che perdurano da anni. Lo hanno sottoscritto i giudici del tribunale di Cagliari che, pronunciandosi su un ricorso presentato da un utente cagliaritano, hanno dato ragione alla società che gestisce la rete idrica in Sardegna. “Già in primo grado – sostiene Abbanoa – il tribunale aveva rigettato l’opposizione al pignoramento del conto corrente presentato dal legale del cliente, Antonio Gaia, che però aveva deciso di presentare reclamo: l’esito è stato lo stesso con in più ulteriori spese legali”.

Pronunciandosi in secondo grado di giudizio, il tribunale in composizione collegiale, presieduto dalla giudice Doriana Meloni, ha dunque dato torto al cliente, titolare di svariate utenze idriche a Cagliari e debitore nei confronti del gestore per oltre 16mila euro. A difendere Abbanoa in giudizio c’era l’avvocato Francesco Pisenti. La vicenda ha fatto molto scalpore, anche perché il giro di vite della società idrica a capitale pubblico era iniziato negli anni scorsi con una serie di “slacci” nei confronti dei clienti morosi. Ma dopo aver staccato l’acqua a condomini e aziende che non pagavano le bollette da tempo, Abbanoa ha deciso di intervenire direttamente – dove possibile – con il pignoramento nei conti correnti dei privati.

“La legittimità di questa autorizzazione – prosegue Abbanoa – è stata riconosciuta in primo luogo dal Tribunale amministrativo regionale che già nell’aprile del 2016 ha bocciato una richiesta di sospensiva dell’autorizzazione all’emissione delle ingiunzioni fiscali da parte di un’associazione dei consumatori. Numerose le sentenze anche da parte dei Giudici di pace e dei tribunali ordinari. Quest’ultimo provvedimento del tribunale di Cagliari, destinato a fare da esempio per simili cause, assume ancora maggiore rilevanza perché è stato deciso in secondo grado con i magistrati in composizione collegiale”. La pronuncia è l’ultima di una serie di decisioni di vari tribunali isolani che hanno riconosciuto legittimo il diritto del gestore di ottenere il pagamento delle bollette non pagate, laddove non venga dimostrato che il consumo è errato.