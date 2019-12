Non si placa l’ondata di maltempo sull’Isola battuta da forti piogge e venti di burrasca. Una situazione destinata a durare anche nella giornata di domani, tanto che la Protezione civile ha prorogato sino alle 17 l’allerta arancione su gran parte della Sardegna. Le zone più colpite dal maltempo saranno ancora il Campidano, l’Iglesiente e il bacino del Flumentosa-Flumineddu. Nel pomeriggio oltre il forte vento, anche la pioggia si è abbattuta su Cagliari, dove sono stati necessari diversi interventi (circa una trentina) dei vigili del fuoco per rimuovere rami di alberi caduti sulle strade. Qualche disagio c’è stato nella biblioteca della facoltà di Giurisprudenza dove, a causa della pioggia, sono saltate le tubature dei bagni, costringendo gli studenti a lasciare i locali. A riportare la notizia è stato il rappresentante degli studenti di Azione universitaria, Emilio Serra: “Dopo alcuni minuti di pioggia battente, un flusso incontenibile di acque nere, proveniente dai bagni del piano terra, ha letteralmente allagato la biblioteca, rendendo impraticabile l’uscita principale. Tra la confusione e il fetore dei liquami, siamo stati costretti ad abbandonare l’edificio attraverso le uscite di emergenza”. Serra parla di emergenze che in questi mesi riguardano i locali dell’università di Cagliari, ricordando l’episodio accaduto ieri nelle aule della Cittadella universitaria dove “abbiamo visto crollare il soffitto, e meno di un mese fa lo stesso scenario nella mensa di via Trentino”.

Non solo, a causa della forte quantità d’acqua i tombini sono saltati e c’è stato qualche tamponamento causato dalla scarsa visibilità come è accaduto sulla Statale 130 all’altezza di Assemini. Un albero, invece, è caduto sulla Statale 195 all’altezza del Forte Village, causando qualche disagio al traffico. Stessa situazione anche nel Sulcis e in particolare a Carbonia dove il forte vento ha sradicato un albero che è finito su alcune auto in sosta senza, però, causare nessun ferito. Ieri due sindaci della Città metropolitana di Cagliari – Tonio Ena di Elmas e Paola Secci di Sestu – hanno deciso di tenere chiuse le scuole nel corso della giornata di oggi per paura del maltempo. Il maltempo ha colpito anche il nord con situazioni di pericolo, come nel caso di Alghero, dove a causa delle forti raffiche di vento sono state sradicate la copertura isolante e la grondaia di una vecchia palazzina in via Manzoni. Trattandosi di una strada molto trafficata soltanto il caso ha voluto che l’incidente non si rivelasse più grave visto che in quel momento non transitavano auto o pedoni nel punto in cui è caduta la parte del tetto e l’auto più vicina si trovava a qualche decina di metri. Nella zona di Sassari ci sono stati 70 interventi da parte dei vigili del fuoco chiamati dopo che il vento ha inclinato pali della luce, reso pericolanti pezzi di cornicioni e divelto i rami dalle piante.