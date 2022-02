Il maestrale torna sull’Isola: lunedì le raffiche più forti

Il nord Europa è flagellato dal maltempo con allerta rossa per i forti venti. Lunedì gli effetti si vedranno anche in Italia e per due giorni la Sardegna sarà nuovamente scossa da forti raffiche di maestrale. la zona più colpita, secondo le attuali previsioni, sarà la Gallura dove, come segnala l’Arpas, si avranno “rinforzi sino a burrasca dalle ore centrali”. Nell’ultimo ‘bollettino di vigilanza meteorologica’ del 19 febbraio sono già indicate le prime previsioni per lunedì 21 che segnano “venti forti da nordovest” su tutta la Sardegna e anche lì viene evidenziato che in Gallura saranno “localmente con intensità di burrasca da ovest sulle coste settentrionali e forti nelle zone interne”. Nella Sardegna settentrionale sono previste anche piogge. Il mese di febbraio si era aperto con l‘allerta meteo per il maestrale tra l’ultimo giorno di gennaio e l’inizio del mese poi era arrivata un’altra sferzata la settimana successiva e adesso ci sarà la terza botta di maestrale.

A sinistra le previsione di Windy.com per le ore 20 di lunedì, a destra quelle per le 7 di martedì